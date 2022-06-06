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Mezun oldular

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:33
Mezun oldular

Mezuniyet törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Aksoy, “Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi hayata hazır, özgüveni yüksek kendinden emin gençler olarak yetiştirme gayret ve azmi içerisindeyiz” dedi.
Haber Merkezi

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MEZUN OLDULAR
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