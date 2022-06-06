Mezun oldular

Mezuniyet törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Aksoy, “Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi hayata hazır, özgüveni yüksek kendinden emin gençler olarak yetiştirme gayret ve azmi içerisindeyiz” dedi.

Haber Merkezi