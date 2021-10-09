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MEZUN OLDULAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerde mezuniyet heyecanını yaşadı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:05
MEZUN OLDULAR

Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) mezuniyet töreni düzenlendi. Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, TÖMER öğrencileri adına eğitimi birincilikle tamamlayan Muhammed Abdi Adem konuştu. Adem, Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında Türkçe eğitimi aldıklarını ve hocaların gösterdikleri ilgiden ve alakadan dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek, emeği geçen tüm hocalara ve yöneticilere teşekkür etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, başta TÖMER’in yöneticileri olmak üzere, güzel Türkçemizin öğretilmesi noktasında emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi her alanda olduğu gibi uluslararası öğrencilerini de güçlü bir şekilde geleceğe hazırlama noktasında da önemli bir mesafe kat etmiştir. Sizler bundan sonra hangi alanı tercih ederseniz edin, aldığınız bu eğitimin büyük faydasını göreceksiniz’’ dedi. Rektör Karadağ, Yozgat’ta çok iyi ağırlandıklarını düşündüğüne vurgu yaparak, yabancı öğrencileri öğrenciden öte, bir kardeş gibi, bir ağabey gibi yaklaşıp, hem bu şehre alıştırmayı, hem de bu şehri benimsetmeyi sağlarken aynı zamanda yarın gittikleri yerlerde, memleketlerinde, ülkelerinde branşları itibariyle çok güzel katkılar sunacaklarına inandığını aktardı. Karadağ, ‘’Mühendis olarak, sağlıkçı olarak, ziraatçi olarak, temel bilimci olarak oralarda memleketlerinizi imar edeceksiniz, büyüteceksiniz, güçlendireceksiniz. Ama diğer taraftan da bizleri temsil edeceksiniz, Türkiye’yi temsil edeceksiniz. Yozgat sizin ikinci memleketiniz. Dolayısıyla hayatınız boyunca Yozgat’ı hiç unutmayacaksınız. Lisansı bitirdikten sonra lisansüstü, yüksek lisans, doktora eğitimlerinizi de Yozgat’ta tamamlayacaksınız. Dolayısıyla sizler biz, bizler siz olacağız’’ diye konuştu. Rektör Karadağ, Türkiye-Somali, Türkiye-Mali, Türkiye-Azerbaycan dolayısıyla birbirleriyle hep kardeş ülkeler olacaklarının da altını çizdi. Karadağ, ‘’Temennimiz sizleri çok iyi şekilde yetiştirmek. TÖMER eğitimlerinizde de gördük ki gerçekten eğitim-öğretim süreçlerini en titiz şekilde yürütmüşüz. C1 düzeyinde Türkçeyi anlayan, okuyan, yazan bir konuma gelmişiz bu çok ama çok güzel. 18 Ekim itibariyle Üniversitemizde eğitim-öğretim başlıyor. Dolayısıyla biz Türkçe’mizi öğreteceğiz sizlere. Sizler bizleri daha iyi tanıyacaksınız. Sizlere Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 
ŞAHİN’E TEŞEKKÜR
TÖMER binası hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Tabi ki teşekkürün en büyüğünü saygıdeğer iş insanımız Bilal Şahin Bey hak ediyor. Ben kendisini dün davet ettim. Bugün yine kendisi bir incelik göstermiş, rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı ama öğrencilerimize hediye göndermiş. Huzurlarınızda çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. TÖMER binasının yapılması hayallerimizde vardı ama planlarımızda yoktu. Ama onun sayesinde çok donanımlı bir binaya sahip olacağız. O da Türkçe eğitimimizin çok daha profesyonelce yapılmasını sağlayacak. Yine Uluslararası düzeyde faaliyetlerimizi yürüten Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum.  Genel Sekreterliğimize, ev sahibi olan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanımıza çok teşekkür etmek istiyorum’’ şeklinde konuştu. Rektör Karadağ, üniversiteye gelecek uluslararası öğrencilerle ilgili olarak da, ‘’Azerbaycan’dan 300 öğrencimiz geliyor. Bugün itibariyle yola çıktılar. Otobüslerle gelmeye başladılar. Birçok alanda uluslararası öğrencilerimiz aramıza katılacak. Burada bizim öğrencilerimizle birlikte, çok kültürlü, sevgi ve kardeşlik çatısı altında eğitim-öğretim süreçlerini yönetmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.

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