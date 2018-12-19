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Mevlana'yı andılar

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 7-17 Aralık Mevlana Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilahiler okuyup sema gösterisi yaptı.

Mevlana'yı andılar

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 7-17 Aralık Mevlana Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilahiler okuyup sema gösterisi yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Mevlana'yı andılar

Yozgat Çözüm Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hayati Şahin, öncülüğünde okulun konferans salonunda gerçekleştirilen Mevlana'yı Anma Etkinliği manevi atmosferiyle gönüllere hitap etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte öğrenciler semazen gösterisi yaparak günün anlam ve önemini belirten Mevlana'ya ait sözleri okudu. Ayrıca okulun müzik grubunda yer alan öğrenciler tarafından etkinlikte ilahiler söylendi. Katılımcılar öğrenciler tarafından sergilenen Mevlana Haftası Etkinliğini büyük bir ilgiyle izledi.

Mevlana Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle Mevlana Celaleddin Rumi'yi andıklarını söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz,"Öğretmenlerimizin hazırlıkları sonrası öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Mevlana’yı bir kez daha tanıdık ve tanıttık. Önemli değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Etkinliğimizin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu programla çocuklarımız ve aileleri Mevlana'yı daha iyi tanıdılar." dedi.

Yılmaz, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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