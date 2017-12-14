Mevlana Haftası kutlandı

Okulun konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Mevlana Haftası etkinliklerinde öğrenciler tarafından Mevlana'nın hayatı, semazen gösterileri, Mevlana'nın 12 öğüdü tiyatro eşliğinde katılımcılara sahnelendi.

Ayrıca okulun müzik grubu öğrencileri tarafından etkinlikte ilahiler söylendi.

Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Mevlana Haftası'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi öğrencilerine hatırlattıklarını söyleyerek,

"Sevgi ve hoşgörünün diğer adı haline gelen ve dünyaca tanınan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, eserleri ve öğretilerinin tanıtıldığı bir dizi etkinliği okulumuzda gerçekleştirdik. Özel bir etkinlikle öğrencilerimiz Mevlana’nın hayatı, eserleri ve Şebi Arus törenleri hakkında bilgilendirildiler" dedi.