Mesleklerin önemi anlatıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, herkesin baskın yeteneklerinin olduğundan bahsederek, ‘’Bu yetenekler doğrultusunda kişilerin mutlu ve umutlu olması için gerekli eğitim alt yapısını ve planlamasını oluşturmak bizlerin sorumluluğudur’’ dedi. Konuşmanın ardından Meslek Lisesi Mezunu olup, başarı hikayeleri ve sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmak üzere ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız Moderatörlüğünde, İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız, Garanti Kompozit Genel Müdürü Hüseyin Yazar, Yozgat Şehir Hastanesi Teknik Hizmetler Proje Müdürü Doğan Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Öztürk tarafından Meslek Liselerinin önemi konulu panel düzenlendi. Panelin ardandan konuşmacı olarak öğrencilerle bir araya gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören 'Geleceğim Mesleğim' konulu Konferans verdi.

