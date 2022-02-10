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Mesleki Gelişim Seminerleri

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Mesleki Gelişim Seminerleri’ devam ediyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:20
Mesleki Gelişim Seminerleri

Eğitim Fakültesi tarafından 7-11 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenen ‘Mesleki Gelişim Seminerleri’ Dekan Profesör Doktor Nezahat Güçlü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen programın ilk günü Doç. Dr. Canan Koç, ‘Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Düzenlenmesinde Çağdaş Yaklaşımlar’ konulu bir konuşma yaptı. Programın ikinci günü ise Profesör Doktor Mustafa Böyükata tarafından ‘Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ verildi. Gün boyu süren eğitim etkinliğinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programlarından bahsetti. TÜBİTAK’ın alt birimleri ARDEB, BİDEB ve BİTO tarafından koordine edilen destek programları hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Böyükata, etkinliğe katılan akademisyenlere özendirici ve teşvik edici bir konuşma yaptı. Karşılıklı bilgi paylaşımıyla sürdürülen seminerde katılımcıların düşüncelerini paylaşma ve tartışma zemini oluşturuldu. İlgiyle takip edilen eğitimde sorulara da cevaplar verildi. Devam eden günlerde de Dr. Öğr. Üyesi Dilşat Peker Ünal ‘Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerinde Yeni Uygulamalar’ ,Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak ‘Eğitimde Teknoloji Kullanımı Ve Görsel Materyal Tasarımı’ ,Dr. Öğr. Üyesi Aygül Nalbant ‘Üniversite Öğrencilerinin Gelişim Ve Öğrenme Özellikleri’ ,Prof. Dr. Emine Babaoğlan Çelik ‘Çağdaş Sınıf Yönetimi Becerileri’ ,Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı ‘Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme’ ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dadandı ‘Uygulamalı İstatistik’ konularında seminerler verecekler.

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