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Mesleki eğitime yakın takip

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulun bölümlerinde incelemelerde bulundu, okulda öğrenim gören öğrencilerin alanları hakkında bilgi aldı.

Mesleki eğitime yakın takip

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulun bölümlerinde incelemelerde bulundu, okulda öğrenim gören öğrencilerin alanları hakkında bilgi aldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Mesleki eğitime yakın takip

Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, Akademik başarının artırılması için okulun hedeflerinin belirlenmesi, öğrencilerin katılabileceği sosyal etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yazıcı, öğrenciler için her kazanımın elde edilmesi, elde edilemeyen kazanımlarla ilgili de gereken süreçlerin başlatılması ve kurslarda telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yazıcı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulmasını, yeteneklerinin keşfedilmesini, öğrenme stillerinin belirlenmesini ve onlara etkin bir rehberlik yapılmasını isteyip edinilen bilgilerin içselleştirilerek davranışa dönüşmesinin önemini ve gereğini vurguladı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Yazıcı, Meslek Liseleri’nin önemine değinerek, kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye’nin geleceğinin, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçtiğini hatırlattı.

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