Mesleki Eğitime Mali Destek

ORAN Kalkınma Ajansı ‘Mesleki eğitim mali destek programı’ kapsamında yapılan sözleşme ile Yozgat il genelinde hizmet veren imalat, sanayi, hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim geliştirilmesi planlandı. Çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapıları iyileştirilerek, eğitim kurumlarının altyapı ve insan kaynağı geliştirilecek. Çeşitli alanlarda yapılacak altyapı, istihdam ve imalat endeksli faaliyetler ile ulusal/uluslararası alanda özgüveni yüksek ve iş gücü piyasasında rekabet edebilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip nitelikli ara eleman yetiştirilmesi hedeflendi. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve bölgesel gelişmeye destek sağlanacak.