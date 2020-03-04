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Mesleki Eğitime Mali Destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından hazırlanarak, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen beş projenin imza töreni yapıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:04
Mesleki Eğitime Mali Destek

ORAN Kalkınma Ajansı ‘Mesleki eğitim mali destek programı’ kapsamında yapılan sözleşme ile Yozgat il genelinde hizmet veren imalat, sanayi, hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim geliştirilmesi planlandı. Çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapıları iyileştirilerek, eğitim kurumlarının altyapı ve insan kaynağı geliştirilecek. Çeşitli alanlarda yapılacak altyapı, istihdam ve imalat endeksli faaliyetler ile ulusal/uluslararası alanda özgüveni yüksek ve iş gücü piyasasında rekabet edebilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip nitelikli ara eleman yetiştirilmesi hedeflendi. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve bölgesel gelişmeye destek sağlanacak. 

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitime Mali Destek
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