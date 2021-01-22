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Mesleki Eğitime devam

YOZGAT İş Kur İl Müdürlüğü, Sorgun Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursu, 75 kursiyer ile devam ediyor.

22 Ocak 2021 Cuma 00:01
Mesleki Eğitime devam

Düz Dikiş Makineci, Çini İşlemecisi ve Erkek İş Giysileri Dikim Elemanı mesleklerinde açılan kurslara devam eden kursiyerlerin, kurs sonunda belge sahibi olacakları bildirildi. Sorgun Belediyesi’nin de desteklediği kurs 3 sınıfta açıldı. Kursiyerler, aldıkları eğitimlere karşılık İş Kur tarafından da desteklenerek cep harçlığı alıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalar tarafından verilen eğitimlere devam eden kursiyerler, meslek edinebilmenin heyecanını yaşıyor. İlçede Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Projesi kapsamında açılan cam ve bakır işleme kursuna ise 50 kursiyerin devam ettiği bildirildi. İş-Kur destekli kursa katılan kursiyerlere günlük 40 lira destek ödemesi yapıldığı kaydedildi. 

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Mesleki Eğitime Devam
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