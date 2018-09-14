Mesleki Eğitim Kurslarına devam

Ziyarette, Mesleki Eğitim Kursları hakkında görüş alışverişinde bulunan Yıldız, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği kapsamında Aşçı Yamağı ve İmitasyon Takı İmalatçısı mesleklerinde kurslar açılacağını dile getirdi. Yıldız, Mesleki Eğitim Kurslarının önemine değinerek, ‘’Bu kurslar işsizlerimiz için büyük fırsat anlamına geliyor. Aynı zamanda İşgücü piyasasının nitelikli personel açığını kapatmak için bu kurslara ihtiyacımız var. Ayrıca eğitim süresince kursiyerlerimize cep harçlığı verdiğimiz gibi Genel Sağlık Sigortası ve İş kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor’’ dedi.