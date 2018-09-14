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Mesleki Eğitim Kurslarına devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Aydıncık ilçesinde açılması planlanan mesleki eğitim kursları hakkında Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilgilendirdi.

Mesleki Eğitim Kurslarına devam

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Aydıncık ilçesinde açılması planlanan mesleki eğitim kursları hakkında Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, bilgilendirdi.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Mesleki Eğitim Kurslarına devam

Ziyarette, Mesleki Eğitim Kursları hakkında görüş alışverişinde bulunan Yıldız, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği kapsamında Aşçı Yamağı ve İmitasyon Takı İmalatçısı mesleklerinde kurslar açılacağını dile getirdi. Yıldız, Mesleki Eğitim Kurslarının önemine değinerek, ‘’Bu kurslar işsizlerimiz için büyük fırsat anlamına geliyor. Aynı zamanda İşgücü piyasasının nitelikli personel açığını kapatmak için bu kurslara ihtiyacımız var. Ayrıca eğitim süresince kursiyerlerimize cep harçlığı verdiğimiz gibi Genel Sağlık Sigortası ve İş kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor’’ dedi.

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