Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İl Müdürlüğü olarak tüm ilçelerde piyasa araştırması yaparak, talep edilen kursların değerlendirilmesinin yapıldığını söyledi. Yıldız, İlçelerin özelliklerine göre, unutulmaya yüz tutmuş meslekler, yöresel el sanatları gibi mesleklere yönelik kurslar açmaya devam ettiklerini bildirdi. Yıldız, ‘’İlimiz genelinde işbirliği kapsamında Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 25 kişilik Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımcısı Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 25 kişilik Bakır İşleme ve Süslemecisi, 25 kişilik Çini İşlemecisi, 25 kişilik Cam Süs Eşyası Yapımcısı mesleklerinde kurs planlandı. Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 12 kişilik Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 20 kişilik Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı mesleğinde kurslarımız açılmıştır’’ dedi. Yıldız, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi, Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı mesleklerinde Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Şiş ve Tığ Örücülüğü, Oyuncak Bebek Yapımcısı kurslarının planlanmakta olduğunu, en kısa zamanda açılacağını bildirdi. Yıldız, özel politika gerektiren kişi ve grupların özellikle kadınlarımızın işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları ile kadın istihdamının desteklendiğini ifade etti. Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, günlük cep harçlığı ödendiği belirten Yıldız, geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 lira zaruri gider ödemesi yapıldığını kaydetti. Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 lira zaruri gider ödemesi yapıldığına vurgu yapan Yıldız, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 lira ödendiğini anlattı. Yıldız, ‘’İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Bunun dışında, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için de aylık 400 lira bakım desteği verilmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır’’ diye konuştu. Yıldız, kurslara katılan vatandaşlardan herhangi bir ücretin kesinlikle alınmadığını, mesleki eğitim kursu süresince karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verildiğini bildirdi. Yıldız, İlçelerde Mesleki Eğitim Kursları açmaya devam edileceğinin de müjdesini verdi.