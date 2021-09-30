İŞKUR İl Müdürlüğü ile Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında bayanlara yönelik Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımcısı, Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile de Çeyiz Ürünleri Hazırlama mesleklerinde kurslar düzenleneceği bildirildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasasının eleman ihtiyacını karşılamaya devam eden İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları açmaya devam ettiğini açıkladı. İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, bölgemizdeki işgücü piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini, bu amaçla Sarıkaya ilçesinde bayanlara yönelik olarak Amigurumi, Çayıralan ilçesinde de Çeyiz Ürünleri Hazırlama mesleklerinde kurslar açacaklarını aktardı. Yıldız, ‘’Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan bayanların avantajlı konuma geçmektedir. Çalışmak isteyen bayanlara İŞKUR daima destek olacaktır’’ dedi.