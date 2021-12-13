Mesleki Eğitim konuşuldu

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Mesleki Eğitimden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri, Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri, Mesleki Eğitim Merkez Müdürlerinin katıldı. Mesleki Eğitim Programının öğrenci ve vatandaşlara tanıtımının yapılarak, kayıtların artırılması konusunun değerlendirildiği toplantı video konferans sistemi üzerinden yapıldı. Yozgat Merkez ve ilçelerinde 8 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri yanında, 31 kurumda mesleki eğitim merkezi programı uygulanacak hale getirildiği, yılsonuna kadar her kurum tarafından öğrenci ve vatandaşlara Mesleki Eğitim programlarının tanıtımı yapılarak, bin 560 yeni öğrenci kaydı hedeflendi. Açık lise ve mesleki açık öğretim liselerinde donuk öğrenci konumundaki öğrencilerin İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinesinde, kayıtlı oldukları Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi sağlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Kendi isteğiyle, Okuma hakkı bittiği için ve diğer nedenlerle örgün eğitim dışına çıkmış öğrencilerin, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde farklı nedenlerle aktif öğrenci olup devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan ve eğitime devam etmeyerek devamsız durumda olan öğrencilerin velileri ile iletişime geçilecek. Mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri sağlanarak, e-Mesem programına kayıtlarının yapılması kararlaştırıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mesleki Eğitim Merkezlerinin öğrenci ve vatandaşlara lise diploması, kalfalık belgesi, ustalık belgesi, eğitime devam etmesi halinde ücret katkısı, 30 gün boyunca aylık sigorta imkanı ve eğitim boyunca askerliğin tecil edilebilmesi gibi imkanlar sunduğunu hatırlattı.