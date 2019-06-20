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Mesleki eğitim değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, 2018/2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan Haziran dönemi Seminerleri için, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürleri Hakan Mucuk ve Ahmet Karakaş, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi, mesleki çalışma döneminin hayırlı olması, verimli geçmesi dileklerini iletti.

Mesleki eğitim değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, 2018/2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan Haziran dönemi Seminerleri için, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürleri Hakan Mucuk ve Ahmet Karakaş, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi, mesleki çalışma döneminin hayırlı olması, verimli geçmesi dileklerini iletti.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Mesleki eğitim değerlendirildi

Bozdağ, Milli Eğitim bakanlığının öğretmen yetiştirme, geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin 2019 Haziran dönemi Mesleki Çalışma programının hazırlandığı doğrultuda, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi içerisinde gerekli çalışmaları yapmalarını istedi. Bozdağ, eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek, verimliliğini artırmak üzere aktiviteler yaparak, öğretmenlerin birbirleri ile bilgi paylaşım yapmaları gerektiğine dikkat çekti, aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaya yönelik yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında da öğretmenlerin bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti. Bozdağ, ‘’Bir eğitim öğretim yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde öğretmenlerimizin geçen eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yapmalarını da çok büyük faydalar olacağını düşünüyorum. Mesleki çalışmaların kendimizi yenilemeye yönelik ciddi bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir’’ dedi. 
Bozdağ, özel öğretim öğrencilerine yönelik yapılacak olan uygulamalar, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin de ders başarısına etkisinin büyük olduğunu anlattı. Bozdağ, ‘’Okullarda ilk yardım ile birlikte çevre bilinci de öğrencilerimize kazandırılması, etkin sınıf ve okul yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunulması gerekir. Değişen okul rolleri, okulların halka açılması, liderlik, örgüt kültürü, iş sağlığı, güvenliği konuları, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimleri, kapsayıcı eğitim, güncellenen öğretim programları gibi birçok konuda öğretmen arkadaşlarımızın birbirleri ile fikir alışverişi içerisinde bulunması, eğitim öğretim açısından çok büyük kazanımlar sağlayacaktır’’ diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 17:29
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