Meslek Tanıtım Günleri

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, değişim ve dönüşüm süreci içerisinde, tarım toplumundan, endüstri toplumuna, içinde bulunduğumuz yeni bilgi toplumuna geçiş süreçlerinde bilimin, ekonomiyle ilişkili biçimde nasıl yer değiştirdiğine değindi. Böyükata, Akdeniz’den okyanusa kayan ekonomik hayat ile birlikte Asya’da gerileyen bilimin Avrupa’da yükseldiğini, bu esnada da bilgi üreten birinci nesil üniversiteden, bilgi üretmenin yanında araştırmanın ağırlık kazandığı ikinci nesil üniversiteye geçildiğini belirtti. Böyükata, günümüzde yeni nesil üniversitelerin hem bilgi üreten, hem araştıran ve hem de girişimci yönleri öne çıkaran yapıya geçiş yaptığını ifade etti. Böyükata, artık herkesin bilgi kaynaklarına daha rahat ulaşabildiğinden bahsederek, bilgi kaynaklarının çeşitlendiğini, bilgiye ulaşım alternatiflerinin arttığının altını çizdi, öğrencilerinde öğretmenler kadar kaynaklara yakın olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim adamlarının çoğunlukla büyük işleri, çığır açan çalışmaları gençken, yaptıkları araştırmalara borçlu olduklarını özellikle ifade ederek, gençlerin sahip oldukları imkanları ve sorumlulukları konusunda farkına varmalarını, bilinçlenmelerini sağlayan değerlendirmeleri ilgiyle dinlendi.