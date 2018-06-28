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Meslek Lisesi’ne yeni bina

YOZGAT’ın modern okul binaları ile kaliteli öğretmenleri ile öğrencilere daha verimli bir eğitim verileceğini belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birçok okul binasını yenileme kararı aldıklarını, geçen yıl ihalelerini yaptıkları okulların inşaatına başladığını söyledi.

Meslek Lisesi’ne yeni bina

YOZGAT’ın modern okul binaları ile kaliteli öğretmenleri ile öğrencilere daha verimli bir eğitim verileceğini belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birçok okul binasını yenileme kararı aldıklarını, geçen yıl ihalelerini yaptıkları okulların inşaatına başladığını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Meslek Lisesi’ne yeni bina

Lise Caddesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni okul binası yapılacağını kaydeden Vali Yurtnaç, “Okul binamızın yerini belirledik. 112 Acil Çağrı Merkezinin alt kısmında 39 bin 980 metrekarelik bir alana 24 derslikli ana bina, 5 farklı bölüm için atölyeler, 128 kişilik öğrenci yurdu ve spor salonundan oluşan okulumuzu yapacağız. Atölyelerimizde şu anda piyasada kullanılan ve son teknoloji makine ve cihazlar olacak. Öğrenci buradan mezun olduktan sonra bir firmada işe başladığı zaman kullanacağı makinelere yabancı olmayacak. Hep teorikte hem pratikte kendini en iyi şekilde yetiştirecek. Bu okuldan mezun olan gençlerimiz sektörlerinde ara eleman ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak” dedi.
Okul inşaatını Rönesans’ın yapacağını bildiren Vali Yurtnaç, “Okulumuzu Yozgat Şehir Hastanesini inşa eden Rönesans Holding yapacak. En kısa süre içerisinde yüklenici firma inşaata başlayacak ve inşallah 2019-2020 eğitim öğretim yılına faaliyete geçecek” ifadelerini kullandı.

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