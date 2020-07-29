Meslek Lisesinde üretim

YOZGAT il genelinde bulunan meslek liselerinin, eğitim-öğretimin yanında yaptığı üretimle ekonomiye ciddi katkılar sağladığı, bunun Covit-19 salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üretimin ve eğitimli işgücünün öneminin bir kez daha görüldüğü kaydedildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Meslek Liseleri’nin işlevi ile birlikte mesleki eğitim almanın avantajlarının herkes tarafından kabul edildiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceriye sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istek ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Üreterek eğitim-öğretim yapmak mesleki eğitimlerin temel prensibidir’’ dedi. Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ‘Elektrik-Elektronik, Bilişim, Makine, Mobilya, İç Mekân Tasarımı, Metal Teknolojileri’ alanlarında eğitim öğretim yapıldığını hatırlattı. Yazıcı, proje okullar kapsamında olan okulun Anadolu Teknik Programının Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojileri alanlarına sınavla öğrenci aldığını da bildirdi. Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalan mesleki eğitimi geliştirme protokolü kapsamında olan okulumuzun başarılı öğrencilerine burs imkânı sağlanmaktadır. Protokol gereği TOBB’a bağlı işletmelerde öğrencilerimize staj imkânının yanında mezuniyet sonrasında istihdamda öncelik verilmektedir. İş yeri açma belgesi alarak mezun olan öğrencilerimiz kendi işyerlerini açmaları halinde mesleki eğitimin desteklenmesi kapsamında hibe krediler alarak kendi işletmesini kurup üretime ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların ihtiyacı olan sıra ve öğrenci dolabı üretimi, öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından devam ettirilmektedir. Bu yıl itibariyle 2 bin 500 öğrenci sırası, 400 öğrenci dolabı, 125 öğretmen kürsüsü üretimi yapılmaktadır’’ diye konuştu. Yazıcı, Ortaokul mezunu öğrencilerin velileri ile birlikte okul belirleme aşamasında oldukları bugünlerde mesleki eğitimi tercih ederek, mesleki eğitimin kendilerine sağlayacağı avantajlardan yararlanarak, iş hayatına başlamaları için mesleki eğitim kurumlarına kayıt yaptırmaya davet etti.