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MESLEK LiSESi ÜRETiYOR

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, mesleki eğitimleriyle birlikte yaptığı üretimleriyle de dikkat çeken Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:13
MESLEK LiSESi ÜRETiYOR

Okul müdürü Uğur Korkmaz'dan uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında bilgi alan Yazıcı, atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.  Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu, dezavantajlı öğrenciler, öğrencilerin baskın yeteneklerinin tespit edilip, yetenekleri doğrultusunda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin önemini vurgulayarak, insan eksenli yaklaşım modelinin kurum kültürü, kurum iklimi ve motivasyon açısından öneminden bahsetti. Yazıcı, ‘’Asıl olan öğrencilere değer duygusu katmak, onları mutlu, umutlu olmaları sağlamaktır. Buna yönelik çalışmalara daha fazla zaman ayrılması ve çözüm odaklı çalışmalar yapılması gerekir’’ dedi. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini alan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, fikir alışverişinde bulunarak, eğitime katkı sağlayan okul yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışmalarına teşekkür etti. 

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MESLEK LiSESi ÜRETiYOR
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