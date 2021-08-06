Meslek Lisesi binası hazır

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 24 derslik, 5 laboratuvar ile konferans salonu bulunan, 8 milyon 493 bin liraya mal edilen Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 690 bin lira harcanarak donatım malzemeleriyle donatıldığını, eğitim öğretime hazır hale getirildiğini bildirdi. Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte yeni binasına kavuşan okulu ziyaret ederek, okul yöneticilerinden bilgi aldı, yerinde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan eğitim yuvasının, eğitim öğretim açısından öğrencilerin her türlü ihtiyacına karşılık vereceğini belirten Yazıcı, ayrıca okulun sahip olduğu 5 ayrı laboratuvarla göz aydınlığı olan gençlerin daha etkili, verimli ders işleyeceğini dile getirdi.