Meslek Liselerinden anlamlı destek

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım onarım çalışması, kötü olan eşyalarda da tamiratlar yapan Meslek Lisesi öğrencileri ramazan ayında vatandaşları sevindiriyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ düzenlendiğini söyledi. Yazıcı, Projenin amacının İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılması olduğunu dile getirdi. Yazıcı, bu bağlamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri, amacıyla öğretmenleriyle birlikte, tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarımlarını ayrıca kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının da tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının yapıldığını belirtti. Aynı zamanda proje kapsamında gerçekleştirilen aile ziyaretlerinde Okuryazarlık Seferberliği hakkında ailelerin bilgilendirmesi ve okuma yazma bilmeyen vatandaşların en yakın halk eğitimi merkezlerine yönlendirilmesinin sağlandığını vurgulayan Yazıcı, ‘’Yozgat genelinde bulunan meslek lisesi okullarımızda proje alanları itibariyle uygulanmıştır. Bu kapsamda il genelinde 46 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezinden 43 tanesi, 259 öğretmen, 902 öğrenci ile 303 ev ziyaretinde bulunarak, 533 ihtiyaç sahibine yardımcı olmuşlardır. Yine bu okullarımız imkanları dahilinde alanları itibariyle 105 adet tesisat yapımı ve onarımı lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisat ile ilgilenmişlerdir. Projede yer alan diğer faaliyetler ise 72 tanedir. Proje kapsamında 30 adet sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılmıştır’’ dedi.

Proje kapsamında Kişisel hijyen ve çevre hijyenine yönelik bilgilendirme ve uygulama, Fiziksel hareketliliğe yardımcı olma, Hastalıklardan korunmak için tedbirler alma ve bilgilendirmelerin de yapıldığına dikkat çeken Yazıcı, ‘’Çalışma masası, kitaplık ve elbise dolabı üretimi yapılarak öğrencilere çalışma odası kazandırılmıştır. Nevresim ve Masa Örtüsü Takımı dikilerek ailelere teslim edilmiştir. Teknoloji dolandırıcılığı hakkında vatandaşımızı bilinçlendirmek sureti ile olası mağduriyetlerin önüne geçilmiştir. Bebek Bakım Eğitimi verilmiştir. Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Eğitimi verilmiştir. Şehit Ailesi Ziyareti yapılmıştır. Velilerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen kermesin tüm gelirleri Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına yatırılmıştır. Her yaştan öğrencinin, yetişkinin bütçeyle ilgili eğitim seminerleri verilerek bütçe yapma, gelir gider dengesi sağlama, tasarruf ve yatırım yapma, borçlanma finansal hak ve yükümlülüklerini bilme gibi temel konular hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilerimize düzenlenen kampanya ile gıda yardımı yapılmıştır. Dilekçe yazımı konusunda bilgilendirme yaparak, bu kapsamda ailelere kısa bir duruşma örneği hazırlanmış ve sunulmuştur. Vatandaşlara gıda hileleri konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Öğretmenlerimiz nezaretinde öğrencilerle birlikte meslek odaları ziyaret edilmiştir. Öğrencilerimiz bu sayede iş hayatına atıldıkları zaman iş kurma konularda bilgi sahibi olmuşlar; oda üyelerinin tecrübelerinden faydalanmışlardır. Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi konularında proje çalışmaları gerçekleşmiştir’’ diye konuştu.

Yazıcı, Proje kapsamında yardımını esirgemeyen yönetici, öğretmen ve öğrencilere, destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

