Meslek Liseleri önemli

Durusoy, Yozgat’ta bulunan meslek liselerinin nitelikli iş gücü yetiştirmeye devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Ülkemizdeki mesleki eğitimin temel sorumluluk alanları, bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve hareketli işgücünü yetiştirme, teknolojik alt yapı tarafından desteklenen mesleki ve teknik eğitimin sağlanması ve küresel rekabet gücüne sahip insan sermayesini yetiştirmektir. Ülkemizde mesleki eğitim sisteminin, yönetim, program, fiziki koşullar, öğretmen, öğrenci, veli ve işveren boyutlarında ve bu boyutların birbiri ile ilişkisi de göz önüne alınarak incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesinin eğitimin niteliğini artırmada önemli bir adım olacağını düşünüyoruz’’ dedi. Durusoy, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarının, bu süreçlere uyum sağlamaları, rekabet ortamında gelişmelerini sürdürmeleri için, mesleki ve teknik eğitim alanındaki değişim ve gelişimleri dikkate almaları, bunlara uygun değişimleri gerçekleştirmek üzere kuruluşlarını yeniden yapılandırmalarının gerektiğini bildirdi. Durusoy, ‘’Geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştirecek olan mesleki ve teknik eğitim sistemi mesleki yeterliliklere dayanan ve değişimlerle yenilenen ve süreklilik arz eden bir eğitim-öğretim temelini oluşturmalıdır. Teknolojinin ve küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesi günümüzde daha da önem kazanmaktadır. Bu durum ülkemizde mesleki eğitimin niteliğinin yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, hızlı ekonomik ve teknolojik değişimlerle rekabet edebilmek için üretimlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bir ülke için bu hedefi başarabilmek ise yalnızca sermaye yatırımlarına değil değişen ekonomik yapının ve mesleklerin gerektirdiği esnek becerilerle donatılmış insan gücüne bağlıdır. Böylelikle, mesleki ve teknik eğitim nitelikli insan gücü yetiştirerek istihdam sorununa ve sektörler arası dengenin kurulmasına imkân sağlayacaktır’’ diye konuştu. Durusoy, meslek liselerinin mevcut durumlarının her anlamda iyileştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte özel sektör, yerel yönetimler üniversiteler ve STK’larla da işbirliği yapılarak yerli ve milli bir mesleki eğitim programının oluşturulması sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Durusoy açıklamasında, ‘’Meslek liselerine yönlendirmede ilkokul yıllarından itibaren veli ve öğrencilere okul başarısının yanında, öğrencinin ilgi ve kabiliyetini de ön plana çıkartan mesleki yeterlilik kriterleri de dikkate alınarak genel bir yönlendirme ve rehberlik yapılmalıdır. Meslek liselerinin öncelikli görevinin yükseköğrenime öğrenci yetiştirmek olmadığı ama bundan da öte ülke ekonomisinde ve üretim gücünde ihtiyaç duyduğumuz nitelikli bireyleri yetiştirdiği bilincini uyandıracak ve yerleştirecek çalışma seferberliği başlatılmalıdır. Meslek liselerinin yükseköğretime geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini de ölçen bir ölçme değerlendirme sistemi her üniversitenin kendi bünyesinde oluşturulmalı ve üniversite mezuniyet belgesi kazandırılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.