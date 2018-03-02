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Meslek liseleri eleman yetiştirecek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi işletmeleri, eleman ihtiyaçlarını mesleki ve teknik anadolu liselerinden karşılayacak.

Meslek liseleri eleman yetiştirecek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi işletmeleri, eleman ihtiyaçlarını mesleki ve teknik anadolu liselerinden karşılayacak.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Meslek liseleri eleman yetiştirecek

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu başkanlığında, mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü Ayşe Yaşar ve meslek liseleri müdürleri ile İŞ-KUR ve ilgili oda temsilcilerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, Yozgat OSB ve küçük sanayi bölgelerindeki işletmelerin mesleki eğitimle ilgili talepleri ve alanlara göre 2018-2023 yılları arasındaki personel ihtiyacının belirlenmesi çalışmaları planlandı. Kocabeyoğlu,"Kapsamlı bir çalışmayla Yozgat'ta OSB ve küçük sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç alanlarına göre tespitler yapıp 2018-2023 yılları arası iş alanlarında personel ihtiyacı belirleyeceğiz. Eğitim alacak personelde aranacak özellikleri ve Yozgat'ımızın ihtiyaç duyduğu, il dışındaki hizmet alanlarının neler olduğunu sahada çalışarak belirleyeceğiz. Bu doğrultuda meslek liselerimizdeki alanlar belirlenecek ihtiyaç duyulmayan alanlar ise kapatılacak" dedi.
Mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü Ayşe Yaşar ise meslek liselerinde okuyan öğrencilerin mezun olduklarında bir meslek sahibi olmalarını sağlayacak ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti. İlgili oda ve okul müdürlerinden fikir ve görüş aldıklarını belirten Yaşar, sahada yapılacak çalışma ile birkaç yıl içerisinde bu konuda önemli gelişmenin sağlanacağını ifade etti.

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