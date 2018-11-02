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MESLEK KURSU

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği kapsamında Bakır İşleme ve Süslemecisi mesleği ile ilgili kurs açılması planlandı.

MESLEK KURSU

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği kapsamında Bakır İşleme ve Süslemecisi mesleği ile ilgili kurs açılması planlandı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:38
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MESLEK KURSU

Kursta 25 kişinin eğitim göreceği kaydedildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR olarak unutulmaya yüz tutan ve gelenekten geleceğe köprümüz olan geleneksel mesleklerde kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, ‘’Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte unutulmaya yüz tutuna mesleklerimizden Bakır İşleme ve Süslemecisi mesleğinde Mesleki Eğitim Kursunun açılmasını planladık. 5 Kasımda başlayacak olan kurs için İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımız kursiyerlerin belirlenmesi için Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 35 aday ile görüşmelerini tamamlayarak, kursiyerler belirlendi’’ dedi. 
Kursun 17 Aralıkta biteceğini açıklayan Yıldız, kursun sonunda başarılı kursiyerlere Mesleki Eğitim Kurs Sertifikası verileceğini ifade etti. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile açılacak olan kursların müjdesini de veren Yıldız, bu kapsamda ‘Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Destekli Ön Muhasebeci, Tel Kırma Nakışçısı, Jel Mum İmalatı, Kilim Dokuma, Bakır İşleme ve Süslemecisi ve Çinicilik’ mesleklerinde kursların açılacağını kaydetti. Yıldız, Geleneksel Mesleklerde açılan kurslarda kursiyerlere günlük 35 lira cep harçlığı verildiğini, Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalığı Sigorta primlerinin de İŞKUR tarafından karşılandığını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
MESLEK KURSU
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