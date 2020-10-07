Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1154
ALTIN
473.516
DOLAR
7.7880
STERLİN
10.0650
EURO
9.1401

Meslek eğitimlerine başlandı

Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim çalışmalarına başlanıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:55
Meslek eğitimlerine başlandı

SORGUN ilçesinde belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde planlanan kurslara başlanıldı. Protokol kapsamında, ev tekstil, bakır işlemeciliği, çini, flografi ve rölyef gibi alanlarda kurslar açıldı. Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan kurs merkezinde ürün teşhir salonunun bulunduğu, kursiyerlerin ürettiği el ürünlerini bu alanda sergileme ve pazarlama imkânı bulacakları kaydedildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, kurs merkezindeki katkılarından dolayı Sorgun Belediye Başkanlığına teşekkür etti. Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal refakatinde kursu gezerek yapılan el emeği göz nuru eserleri inceledi, kursiyerlere başarılar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Meslek Eğitimlerine Başlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Personel bilgilendirildi
Personel bilgilendirildi
Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı
Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı
Okul binası yenilenecek
Okul binası yenilenecek
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim