Meslek eğitimlerine başlandı

SORGUN ilçesinde belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde planlanan kurslara başlanıldı. Protokol kapsamında, ev tekstil, bakır işlemeciliği, çini, flografi ve rölyef gibi alanlarda kurslar açıldı. Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan kurs merkezinde ürün teşhir salonunun bulunduğu, kursiyerlerin ürettiği el ürünlerini bu alanda sergileme ve pazarlama imkânı bulacakları kaydedildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, kurs merkezindeki katkılarından dolayı Sorgun Belediye Başkanlığına teşekkür etti. Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal refakatinde kursu gezerek yapılan el emeği göz nuru eserleri inceledi, kursiyerlere başarılar diledi.