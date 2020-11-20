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MESLEK EDiNDiRiYORLAR

Halk Eğitim Merkezleri tarafından il genelinde açılan kurslara katılanlar meslek sahibi olmaya devam ediyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, açılan kurslar sonucunda 8 bin 150 kursiyerin sertifika aldığını söyledi.

20 Kasım 2020 Cuma 00:29
MESLEK EDiNDiRiYORLAR

YOZGAT İl genelinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslar, özellikle gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Hayat Boyu Öğrenme kapsamında il genelinde bugüne kadar 886 kurs açıldığını, 15 bin 899 kursiyerin eğitim aldığı kursları tamamlayan 8 bin 150 kursiyerin sertifika sahibi olduğunu söyledi. Yazıcı, Hayat Boyu Öğrenme kurumlarının, dünyayı ve ülkemizi de etkileyen Covit-19 salgınına karşı pandemi döneminde de, cerrahi maske, ayaklı dezenfektan aparatı, tıbbi tulum üreterek ülkemizin salgına karşı mücadelesinde kendi imkanları ölçüsünde destek olduklarını, destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Halk Eğitim Merkezlerimiz Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Sanatsal ve Sportif Kurslar, Yabancılara Türkçe Eğitimi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar ile 3 bin 600'den fazla modülüyle halkımıza hizmet etmektedir’’ dedi. Yazıcı, ‘Okuryazarlık Seferberliği’' kapsamında il genelinde okuma-yazma bilmeyenlerin alan taraması yapıldığını, tespit edilen vatandaşlara yönelik kursların Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla başlatıldığını anlattı, bugüne kadar açılan 715 kurtsa 4 bin 388 yetişkin kursiyerin okuma yazma öğrendiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında İlimiz genelinde Halk Eğitimi Merkezlerinde ortaöğretim mezunlarına Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlık amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmıştır. Kurslarımıza il genelinde 299 öğrenci devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Pandemi Dönemi Veli Eğitimi' kapsamında hazırlamış olduğu kurs programına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezlerimiz bünyesindeki kurslarımız uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Çalışmalarımızda emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
MESLEK EDiNDiRiYORLAR
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