Meslek Edindiriyor

Geçtiğimiz yıl açılan bin 702 kursa devam eden 30 bin 578 kursiyerden 17 bin 681 kursiyer, eğitim süreçlerini tamamlayarak sertifika aldı. Yozgat İl genelinde Okuma-Yazma alanında 207 kursun açıldığı, 791 kursiyerin eğitim almak için başvuru yaptığı kaydedildi. 535 kursiyer eğitimlerini tamamlayıp, belge aldı. Yabancılara Yönelik Kurslara 666 yabancı kursiyer katıldı, bunlardan 598 kursiyer kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldı. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Müzik, Spor, Gösteri Sanatları, Mesleki ve Teknik alanlar, El Becerileri, Tarım Teknolojisi, Hayvancılık, Kişisel Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Kodlama-Robotik, Unutulmaya Yüz tutmuş El Sanatları başta olmak üzere 3 bin 700'ü aşkın kurs modülü üzerinden faaliyetlerin her geçen gün artırarak, devam ettiği bildirildi.