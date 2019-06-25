Merkezlerin sayısı arttı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyon Çalıştay Raporunda yer alan sonuçlar neticesinde, daha nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla genel zihinsel, görsel sanatlar, müzik yetenek alanında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi verildiğini söyledi. Yazıcı, bu doğrultuda, Yozgat il Merkezinde bulunan Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi’nin yanı sıra Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde de Bilim ve Sanat Merkezi’nin Bakanlığın belirlediği nüfus kriterlerine açıldığını bildirdi. Yazıcı, Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkez'ine uzak olan ilçelerden erişimin zor olması nedeniyle buradaki öğrencilerin daha rahat ulaşım imkanı ile eğitim imkanına kavuşması için Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent ilçeleri Sorgun Bilim Sanat Merkezine, Yenifakılı, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ilçeleri de Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezine bağlanarak, il genelindeki tüm yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerinden eğitim almaları yönünde hazırlanan raporun uygun bulunduğunu bildirdi. Yazıcı, ‘’İlimiz coğrafyasının dağınık bir yapıya sahip olması nedeniyle il Merkezine uzak olan ilçelerimizdeki özel yetenekli öğrencilerin nitelikli eğitim alması zor koşullarda gerçekleşmekteydi. Yeni açılan Bilim ve Sanat Merkezleri ile tüm öğrencilerimiz daha nitelikli bir eğitim imkanını kavuşmuş olacaklardır. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel yetenekli öğrenciler için ilimize açılmış olan iki yeni nitelikli kurumun hayırlı olmasını diler, Bilim Sanat Merkezlerimizin açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.