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Merkezi Sınavlar masaya yatırıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıda, hafta sonu yapılacak Liseye Geçiş (LGS) ve Bursluluk sınavında görevli öğretmenlerin yapacağı işler, dikkat edeceği hususlar hakkında bilgi verildi.

Merkezi Sınavlar masaya yatırıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıda, hafta sonu yapılacak Liseye Geçiş (LGS) ve Bursluluk sınavında görevli öğretmenlerin yapacağı işler, dikkat edeceği hususlar hakkında bilgi verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Merkezi Sınavlar masaya yatırıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticisi Hakan Mete tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde, sınavlarda dikkat edilmesi istenilen konulara değinildi. Yazıcı, sunumun ardından toplantı amacının yapılacak olan sınavın çocuklarımızın istikbali açısından önemli olduğunu, uygulamada birlikteliği ve yaşanması muhtemel hataları en aza indirmek olduğunu dile getirdi. Yazıcı, kendi çocuklarımız sınava giriyormuşçasına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Yazıcı, sınav komisyon üyelerine de toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sorunsuz bir sınav olmasını diledi.

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