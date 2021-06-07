Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448
ALTIN
523.102
DOLAR
8.6157
STERLİN
12.1959
EURO
10.4834

Merkezi sınav yapıldı

Yozgat'ta LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav yapıldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:29
Merkezi sınav yapıldı

Yozgat'ta Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturumda tamamlandı. Yozgat’ta 5 bin 827 öğrencinin girdiği sınav 163 okulda 419 salonda yapıldı. Sınavda 1500 öğretmen görev aldı. Öğrenci ve yakınları sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu, veliler okul bahçelerine alınmadı. Sınava giren öğrencilerden Zehra Budak, yeni tip koronavirüsün (Covid19) sınava hazırlık sürecini olumsuz etkilediğini söyledi. Budak, "Sınava hazırlanabildim, umarım başarırım, Dershaneye gittim, orada sürekli deneme yaptım" dedi. Velilerden Hatun Cınaklı da çocuğunun sınava iyi hazırladığını belirterek, "Hem dershaneye gitti hem de canlı derslere devam etti. Umutluyuz, Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınav sonrasında yayınladığı mesajında, ‘’Yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavının (LGS)  sükûnet içerisinde yapılmasında gösterdikleri gayretleri nedeniyle; Müdürlüğümüz Sınav Hizmetleri Birimine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve şube müdürlerimize, okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımıza, çocuklarımıza verdikleri emek ve sınavdaki görevlerinden dolayı öğretmen arkadaşlarımıza, görev yapan tüm personelimize, Emniyet ve Jandarma teşkilâtımıza, emek ve katkı sağlayan tüm görevliler ile saygıdeğer Yozgat Halkına teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Merkezi Sınav Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav heyecanı
Sınav heyecanı
Vali Polat denetledi
Vali Polat denetledi
Yazıcı’dan okul ziyareti
Yazıcı’dan okul ziyareti
Nüfus hafta sonu da açık
Nüfus hafta sonu da açık
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
LGS öncesi seminer
LGS öncesi seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim