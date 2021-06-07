Merkezi sınav yapıldı

Yozgat'ta Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturumda tamamlandı. Yozgat’ta 5 bin 827 öğrencinin girdiği sınav 163 okulda 419 salonda yapıldı. Sınavda 1500 öğretmen görev aldı. Öğrenci ve yakınları sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu, veliler okul bahçelerine alınmadı. Sınava giren öğrencilerden Zehra Budak, yeni tip koronavirüsün (Covid19) sınava hazırlık sürecini olumsuz etkilediğini söyledi. Budak, "Sınava hazırlanabildim, umarım başarırım, Dershaneye gittim, orada sürekli deneme yaptım" dedi. Velilerden Hatun Cınaklı da çocuğunun sınava iyi hazırladığını belirterek, "Hem dershaneye gitti hem de canlı derslere devam etti. Umutluyuz, Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınav sonrasında yayınladığı mesajında, ‘’Yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavının (LGS) sükûnet içerisinde yapılmasında gösterdikleri gayretleri nedeniyle; Müdürlüğümüz Sınav Hizmetleri Birimine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve şube müdürlerimize, okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımıza, çocuklarımıza verdikleri emek ve sınavdaki görevlerinden dolayı öğretmen arkadaşlarımıza, görev yapan tüm personelimize, Emniyet ve Jandarma teşkilâtımıza, emek ve katkı sağlayan tüm görevliler ile saygıdeğer Yozgat Halkına teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi.