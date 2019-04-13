Merkezde sosyal etkinlik

Okul öğrencileri, Bozok Üniversitesi Matematik Bölümünde Türk Matematikçiler Derneği tarafından organize edilen Imagınary matematik sergisini ziyaret etti. Matematiğin görsel yanlarını etkileşimli uygulamalar ile tanıyan öğrencilere öğretmenleri eşlik etti. Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yangın tatbikatına da katıldı. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangın ve müdahale konularında bilgilendirdi, uygulama yaptı. Yozgat Metroloji Müdürlüğü tarafından Merkezde öğrencilere sunumda bulunuldu.