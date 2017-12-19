-Merkez’de kermes

Merkez Ortaokulu’nda Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Ersöz, Başkan Yardımcısı Meral Kayacık ve Muhasip Ayşegül Katlan’ın girişimleriyle düzenlenen kermeste velilerin evlerde hazırlamış olduğu yiyecekler, okulda öğrencilere satışa sunuldu.

Kermese öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, elde edilen gelirin yine öğrencilerin okulda ihtiyaç duyduğu konularda harcanacağı bildirildi. Kermeste hijyenik ve ev ortamında hazırlanan lezzetler çocuklara satışa sunuldu. Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Ersöz, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen velilere ve okul idarecilerine teşekkür etti.

