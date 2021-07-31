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Merkez yönetimi istişarede bulundu

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel başkanlığındaki heyet, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:25
Merkez yönetimi istişarede bulundu

Heyette, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Dr. Sevil Zengin, Öğretim Görevlisi Hasan Kale, mezun birimi koordinatörleri Doç. Dr. Servet Aras ve Öğretim Üyesi Dr. Elçin Dalkılıç yer aldı. Kariyer Merkezinin faaliyetleri hakkında geri bildirim almak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürüttüğü ‘staj seferbirliği’ programı hakkında detaylı bilgi vermek, tüm birimlerde zorunlu ders olan ‘Kariyer Planlama’ dersi hakkında gelecek dönem için fikir alış verişinde bulunmak amacıyla Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Toplantıya başkanlık eden Karadağ, Kariyer ve Mezun Merkezi’ni öğrencilerin kariyer planlamalarına, kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, mezunlarına kariyer planlama, geliştirme alanlarında danışmanlık yapmak noktasında önemsediklerini dile getirdi. Karadağ, Kariyer Merkezinin faaliyetlerinin yüz yüze eğitimle birlikte önemli bir görünürlük kazanacağına dikkat çekti. Karadağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen birçok proje ve etkinliğin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, bu anlamda MMF’nin Kariyer Merkezi ile işbirliğinin oldukça önemli olduğunun da altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Yönetimi Istişarede Bulundu
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