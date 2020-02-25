Merkez sınavı yapıldı

SORGUN Bilim ve Sanat Merkezi sınavları yapıldı. Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nde 4 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayan öğrenci tanılama tablet sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, sınavları izledi, sınavda görevli idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Kaya, ‘’Bilsem sınavına belli sebeplerle giremeyen öğrenciler için telafi sınavı ilerleyen haftalarda devam edecek olup, ilgili okul Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekir’’ dedi.