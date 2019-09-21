Merkez köy yollarında

‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ projesi doğrultusunda Mobil Gençlik Merkezi Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokulu'ndaki gençlerle buluşturuldu. Gençlere sportif faaliyetlerin yanı sıra yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şehzadeler oyunu matrak oynatılarak, eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Üniversitedeki gönüllü gençlerle köy okullarındaki gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Merkezi, ziyaretlerdeki ana temanın kaynaştırma olduğunu duyurdu. Yozgat Mobil Gençlik Merkezi, Saray Köyü Yibataş Lafarge Ortaokulu'nda konuşlandırıldı. Burada da gönüllü gençler koordinesinde, öğrencilere sportif faaliyetlerin yanı sıra yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şehzadeler oyunu, matrak oyunu oynandı.