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Merkez köy yollarında

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Mobil Gençlik Merkezi uygulaması kapsamında, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte köy ziyaretlerine başladı.

Merkez köy yollarında

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Mobil Gençlik Merkezi uygulaması kapsamında, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte köy ziyaretlerine başladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Merkez köy yollarında

‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ projesi doğrultusunda Mobil Gençlik Merkezi Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokulu'ndaki gençlerle buluşturuldu. Gençlere sportif faaliyetlerin yanı sıra yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şehzadeler oyunu matrak oynatılarak, eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Üniversitedeki gönüllü gençlerle köy okullarındaki gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Merkezi, ziyaretlerdeki ana temanın kaynaştırma olduğunu duyurdu.  Yozgat Mobil Gençlik Merkezi, Saray Köyü Yibataş Lafarge Ortaokulu'nda konuşlandırıldı. Burada da gönüllü gençler koordinesinde, öğrencilere sportif faaliyetlerin yanı sıra yüz boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şehzadeler oyunu, matrak oyunu oynandı. 

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