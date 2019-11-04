MERKEZ KIRSALDA GENÇLERLE BULUŞTU

Gençliğin Adresine Yolculuk Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi, bu kez Sorgun İlçesi Eymir Kasabasında konuşlandırılıp, belde gençliğine merkezin tanıtımı yapıldı, etkinlikler düzenlendi. Gönüllü gençlerle birlikte ziyaret edeline Eymir İlk ve Ortaokulundaki gençlerle halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları icra edildi. Mobil gençlik merkezi ile tanışma fırsatı bulan gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Gönüllü gençler ile köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençlerin mobil gençlik merkezini tanıştırmaya yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi.