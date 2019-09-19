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Merkez geleneği sürdürdü

YOZGAT Merkez Ortaokulu Dördüncü Geleneksel Aşure Gününde öğrenci ve öğretmenlere aşure dağıttı.

Merkez geleneği sürdürdü

YOZGAT Merkez Ortaokulu Dördüncü Geleneksel Aşure Gününde öğrenci ve öğretmenlere aşure dağıttı.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Merkez geleneği sürdürdü

Merkez Ortaokulunda düzenlenen Dördüncü Geleneksel Aşure Gününe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Fatih Bilir, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Okul Müdürü Fatih Bilir, Muharrem ayının toplumumuzda ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlattı.
İnsanlık tarihinde birçok hikmetli hadiselerin bu ayda meydana geldiğini, İslam dünyasında halen üzüntü ve hüzne neden olan Kerbela hadisesinin de yine bu ayda yaşandığını anlatan Fatih Bilir, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure etkinliği düzenlediklerini bildirdi.
Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, aşure kazanlarının başına geçerek öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Son Güncelleme: 18.09.2019 15:52
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