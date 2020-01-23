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Merkez Dolup, Taşıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, geleneksel hale gelen yarıyıl tatil programı ile öğrencilerin adeta akınına uğradı.

Merkez Dolup, Taşıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, geleneksel hale gelen yarıyıl tatil programı ile öğrencilerin adeta akınına uğradı.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:51
Merkez Dolup, Taşıyor

Merkezde, çocukların serbest zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak üzere bir dizi aktivite hazırlandı. Merkeze gelen çocuklar, ‘dini ilimler atölyesi, ebru sanatı, akıl ve zeka oyunları, satranç, kitap okuma ve anlatma saati, KOD’lama, doğru bilgisayar kullanımı, spor saati’ etkinliklerine katılarak, neşeli saatleri aynı zamanda eğitim alarak, disipline olarak öğreniyor, spor yapıyor. Her gün ve her sınıfta spor saati kesin olacak şekilde program hazırlanarak, yarıyıl tatil mantığı, eğlenerek eğitim, her ders bir değerler eğitimi atölyesi düşüncesiyle yapılan etkinlikler çocukların ilgisini çekiyor.

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Merkez DolupTaşıyor
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