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Merkez cıvıl cıvıl

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

06 Temmuz 2021 Salı 00:21
Merkez cıvıl cıvıl

Gençlik Merkezi, ‘Telafide bende varım’ kapsamında Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan gençler merkezde çeşitli etkinliklere de iştirak etti. ‘Telafi Eğitiminde Biz de Varız, Ufka Yolculuk, Sağlıklı Yaşam’ konusunda çevrim içi sınav yapıldı. Gençlik Merkezi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri konusunda gençlere bilgi verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi ile Gençlik Merkezi tarafından ortak yürütülen Teknofest Elektirikli araç projesi kapsamında Yozgat Beem takımı öğretmen ve öğrencilerle moral ve motivasyon amaçlı piknik yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
MERKEZ CIVIL CIVIL
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