Merhaba e-Twinning

eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, UDS Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal ve Bolu eTwinning Koordinatörü Özlem Akgün, etkinlikte yer alıp, katılımcılara bilgilendirmede bulundu.
08 Aralık 2020 Salı 00:36
YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl genelinde görevli öğretmenlere yönelik çevrimiçi ‘Merhaba eTwinning’ başlığında ilk eğitimini verdi.
eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, UDS Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal ve Bolu eTwinning Koordinatörü Özlem Akgün, etkinlikte yer alıp, katılımcılara bilgilendirmede bulundu.