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Merhaba e-Twinning

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl genelinde görevli öğretmenlere yönelik çevrimiçi ‘Merhaba eTwinning’ başlığında ilk eğitimini verdi.

08 Aralık 2020 Salı 00:36
Merhaba e-Twinning

eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer, UDS Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal ve Bolu eTwinning Koordinatörü Özlem Akgün, etkinlikte yer alıp, katılımcılara bilgilendirmede bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Merhaba E-Twinning
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