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‘MERGEN’ yarışmada

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ‘Bozok Beton Kano Takımı’, ‘MERGEN’ isimli kanoları ile 20-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenecek olan Üniversitelerarası Beton Kano 2022 Yarışmasına katılacak.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:53
‘MERGEN’ yarışmada

Üniversitelerarası Beton Kano 2022 Yarışmasına Türkiye’nin 15 farklı üniversitesinden beton kano takımı estetik, dayanım ve sportif kategorilerinde başarılı olabilmek için mücadele edecek. Yarışma öncesi Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, beraberinde Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Yücel Güney ve Profesör Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte  kano takımını ziyaret etti. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Beton Kano takımının üniversitelerarası Beton Kano yarışmasına ilk kez katılacağını söyledi.  Bozok Beton Kano takımının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 12 öğrenciden oluşturulduğunu belirten Karadağ, “6 metre uzunluğunda olan ve öğrencilerimiz tarafından yapılan kano, kenevir liflerinden faydalanılarak hafif beton teknolojisi ile üretildi. Kenevir liflerinden kullanılarak yapılan kanomuz bizim için farkındalık ve ayrıcalık oluşturdu. İhtisas alanımız olan endüstriyel kenevir ile ilgili yaptığımız çalışmalarımızda öğrencilerimizin kenevir lifi kullanarak kano yapmasını önemsiyorum. 15 üniversite beton kano takımının katılacağı yarışmalarda  Üniversitemiz Kano Takımı, estetik, dayanım ve sportif yarışmalarında mücadele edecek. Yarışmaya ilk kez katılan ve hedefi birincilik olan Üniversitemiz Beton Kano takımımıza yarışmalar öncesi başarı dilemek amacıyla kano takımımız danışman hocaları ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerimiz kısa bir süre içerisinde beton kano yaparak yarışma fırsatı bulacaklar. Bu tür yarışmalar, mühendislik öğrencilerine çok büyük kazanımlar sağlıyor. Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerinde hem de proje kültürünü geliştirmeleri açısından bu çalışmalar çok önemli katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin bu tür projelerine önemli katkılar sağlayan TÜBİTAK kurumuna ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a çok teşekkür ediyorum. Yarışmada öğrencilerimizin Yozgat Bozok Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceğine ve yarışmadan derece ile döneceğine inanıyor, bu duygularla kano takımımıza yarışmada başarılar diliyorum” dedi.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
‘MERGEN’ Yarışmada
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