Mercimek ve nohutun merkezi olmalı

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Tarımsal Öğretimin 176’ıncı yılı nedeniyle düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Gülümser, Ziraat Fakültelerinden bahsederken, öğrencilere de nasihatlerde bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Salon’unda gerçekleştirilen programa, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Gülümser, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Tarımsal Öğretimin tarihçesi hakkında bilgiler verip, Ziraat Fakültesinin yapmış olduğu projeleri anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise Ziraat Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Gülümser, Değişen dünyada Ziraat Mühendisliğinin önemi hakkında görüşlerini aktardı. Kendisinin de bir Yozgatlı olduğunu ve Yozgat’ta yapılması gereken atılımlara da değinen Gülümser, Yozgat gibi bir yerin nohut ve Yeşil Mercimeğin merkezi olması gerektiğini söyledi. Aynı Kenevir de olduğu gibi Yeşil Mercimek ve nohut’un merkezi olması gerektiğine dikkat çekerek, ‘’Kuru tarım alanlarında nadasın yerine tekrar bunların dikilmesi lazım. Nitekim bu konuda Ankara Merkezi Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Abdulkadir Aydoğan diye bir hemşehrimizde 3 tane yeşil mercimeği tescil ettirdi. O bakımdan keşke çiftçilerimiz burada olsaydı da bugün yeşil mercimeğin kilosu 20 liraya çıkmış ve Türkiye’de en iyi yeşil mercimek Yozgat’ta yetişir. Bu nedenle benim örenim bu merkezin aynı kenevir merkezi olduğu gibi nohut ve Mercimeğin merkezi olması gerekir’’ dedi.

YOZGAT’IN AYRICALIĞI VAR

Kayseri Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Hüseyin Akay ise yaptığı konuşmada, Şeker Fabrikaları açısından Yozgat’ın bir ayrıcalığının olduğunu söyledi. Konya’dan sonra birden fazla şeker fabrikasının bulunduğu ikinci ilin Yozgat olduğuna değinen Akay, ‘’Ancak Yozgat 3 tane şeker fabrikasını besliyor. Yozgat’ın Türkiye’deki şeker pancarı üretimindeki payı yüzde 8-9 seviyesinde. Burada üretilen pancarın yüzde 60’ını Boğazlıyan’da, yüzde 28’i Sorgun Şeker Fabrikasında yüzde 7’si de Çorum Şeker Fabrikasına gönderiliyor. Tarım ağırlıklı bir ilde şeker pancarı ne kadar önemli olduğu kendini gösteriyor’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doçent ve Prof. unvanlarını alan öğretim üyeleri cübbe giyerken, akademik başarı sağlayan öğretim üyeleri ile Ziraat Fakültesinin en başarılı öğrencilerine çeşitli hediyeler ile başarı belgesi verildi.