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MEMLEKETiNi TERCiH ETTi

TÜRK Dünyası adına yürüttüğü projeler, gazetelerde yayınlanan yazıları, televizyon programları ile tanınan, Yerköy eski Belediye Başkanlarından Bahri Zorlu’nun oğlu Prof. Dr. Kürşad Zorlu, memleketine hizmet için Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etti.

MEMLEKETiNi TERCiH ETTi

TÜRK Dünyası adına yürüttüğü projeler, gazetelerde yayınlanan yazıları, televizyon programları ile tanınan, Yerköy eski Belediye Başkanlarından Bahri Zorlu’nun oğlu Prof. Dr. Kürşad Zorlu, memleketine hizmet için Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
MEMLEKETiNi TERCiH ETTi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar ve temaslar doğrultusunda, Prof. Dr. Kürşat Zorlu ile de bir araya geldi, Bozok Üniversitesi Akademik kadrosuna katılması için davette bulundu. Teklifi kabul eden hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak ataması yapıldı. 1977 yılında Yerköy ilçesinde dünyaya gelen Zorlu, Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2009 yılında doktorasını tamamladı. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Ulaştırma Bakanlığında Bakan Danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Türkiye’nin Afganistan’daki proje ve faaliyetlerini ortaya koyan tanıtım çalışmalarını ortaya koydu. Avrasya bölgesine ve Türkistan coğrafyasına yönelik çok sayıda makale ve belgesel hazırladı. Seçimlerde uluslararası gözlemci olarak yer aldı. ‘Avrasya Dünyası, Büyük Satranç, Gönül Mimarlarımız’ adlı TV programlarının yapımcı ve sunuculuğunu yaptı. Kazakistan-Türkiye Dostluk Madalyası, Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü, İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü, Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü, Yankı Dergisi 45.Yıl Onur Ödülü, Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü ve Uluslararası Türk Akademisi Madalyası sahibi oldu. ABD’de South Carolina üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Yönetim Bilimi Anabilimdalı Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Basın-Yayın-Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Ahilik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi. Uzun süre Yeniçağ gazetesinde yazarlık yaptı. Halen Vatan Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. 

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