Mektuplar muhatabına ulaştı

Mektubu alan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Ziya Akkaya, personeli ile birlikte öğrencileri ziyaret etti. Çocukların mektuplarının yanıtlarını içeren mektupları, öğrencilere ileten Emniyet Müdürü Akkaya, yazılan mektupları okuyan personelin duygulu anlar yaşadıklarını, bu düşüncelerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Okulda bayram havasına dönüşen buluşmada, öğrencilerin mutlulukları onların tabiri ile ‘dev bir polis pastası’ ile daha da arttı.