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Mektuplar muhatabına ulaştı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Sazlıdere köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yazılan mektuplar, muhatabına ulaştı.

Mektuplar muhatabına ulaştı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Sazlıdere köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yazılan mektuplar, muhatabına ulaştı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Mektuplar muhatabına ulaştı

Mektubu alan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Ziya Akkaya, personeli ile birlikte öğrencileri ziyaret etti. Çocukların mektuplarının yanıtlarını içeren mektupları, öğrencilere ileten Emniyet Müdürü Akkaya, yazılan mektupları okuyan personelin duygulu anlar yaşadıklarını, bu düşüncelerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Okulda bayram havasına dönüşen buluşmada, öğrencilerin mutlulukları onların tabiri ile ‘dev bir polis pastası’ ile daha da arttı.

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