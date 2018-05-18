Mektup yazdılar

Okul Müdürü Alper Kapan, gelişen teknoloji ve değişen dünyada öğrencilerin de milli ve manevi değerlere olan ilgi, alakanın gün geçtikçe azaldığını söyledi. Kapan, vatan, bayrak, ordu, millet gibi kavramların önemini yitirdiği, mektup yazma, resim yapma, kitap okuma, birlikte ve kolektif olarak iş yapmanın giderek azaldığının altını çizdi. Kapan, bencillik ve bireyselliğin giderek arttığını anlattı. Kapan, ‘’İşte bu nedenlere bağlı olarak onların birlik ve beraberlik içinde ortak bir amaç için birlikte iş yapabilmeyi amaçlayan, teknoloji bağımlılığından uzak mektup yazma kültürünü yeniden kazandırmayı, vatan, minnet, vefa, empati, sorumluluk gibi değerlerin yeniden kazandırılması hedeflendiği için bu proje ortaya çıkmış, okulumuzda çok güzel sonuçları ortaya çıkararak uygulanmıştır. Öğrencilerimizde belirtilen bu milli ve manevi değerlerinde, hayata bakış açıları değişmiştir. İlk önce çalışmanın kimlerle yapılacağı planlanmış, mektup yazmak isteyen ve resim yapmak isteyen bütün öğrenciler gönüllülük esasına göre projeye dahil edilmiştir’’ dedi.

Kapan, projenin eğitim öğretim yılı başında Eylül 2017’de öğrencilere duyurulduğunu, Ekim-Şubat arasında mektupların yazılıp, resimlerin yapıldığını, videoların çekimi gibi etkinlikler ile yürütüldüğünü ifade etti. Kapan, ‘’Aynı zamanda yazışmalar yapılarak çalışmaların gönderileceği askeri birlikler belirlendi. Cizre 1.Hudut Tabur komutanımız Piyade Yarbay Tarık Çetin çok yardımcı oldu’’ diye konuştu.

Kapan, projenin eğitim öğretim yılının başında ülke genelinde yaklaşık olarak 150 okulda aynı anda yürütülmeye başlandığını kaydetti. Projenin final sergisinin devam eden ankete göre Bursa'da Konya'da yapılacağının altını çizen Kapan, 25-26 Mayıs tarihinde Konya’da Eylül ayında Bursa’da ve diğer illerde, eş zamanlı olarak da Genel Kurmay Başkanlığına bütün Mehmetçikler adına proje ortakları tarafından ortak sesli ve görüntülü video çekimi yapılıp, gönderileceğini sözlerine ekledi.