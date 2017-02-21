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Mektebim’e yoğun ilgi

21 Şubat 2017 Salı 05:43
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Yozgat Özel Mektebim Koleji’nin bursluluk sınavı yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Mektebim’e yoğun ilgi
Yozgat’ta kısa bir süre önce eğitim hayatına başlamasına karşın yoğun ilgi gören Özel Mektebim Koleji’nin bursluluk sınavı da yoğun katılımla gerçekleşti.
Cumartesi günü sabah saat 09.00’da başlayan sınava yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Mektebim Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Başer; “Yoğun katılımlı başarılı bir sınav gerçekleştik. Sınava yaklaşık 2 bin 500 öğrencimiz katıldı. Sınava katılan tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, sınavın başarı ile gerçekleşmesine katkı sağlayan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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