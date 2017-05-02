Mektebim TEOG’da çok özel

Başer; “26 ve 27 Nisan Çarşamba-Perşembe günleri TEOG sınavları yapıldı. Birinci gün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ikinci gün de Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve İngilizce derslerinden öğrenciler sınav oldular. Mektebim Koleji’nden toplam 56 öğrencimiz bu sınavlara girdi. Bu 56 öğrenciden 9 tanesi 120 sorunun tamamını cevapladı, 7 tanesi 1 yanlış yaptı, 5 tanesi 2 yanlış, 7 tanesi 3 yanlış yaptı” dedi.

TEOG Sınavlarında öğrencilere yöneltilen soruların normal yerinde olan sorulardan oluştuğuna dikkat çeken Başer, şunları kaydetti:

“TEOG sınavında sorular normal seyrinde olan sorulardı. İlk gün sınavda 13 öğrenci tamamını yaptı soruların ikinci gün 9 öğrencimiz tamamını yaptı. Fakat branşlarda da öğrencilerimizin elde ettiği başarı müthiş. Türkçeden 32 ful yapan var. Bu tür çaprazlama değerlendirdiğimizde 56 öğrencimizin mutlaka bir branşta ful yaptığı gerçeği çıkıyor karşımıza. Bu da sınava katılan öğrencilerimizin büyük oranda başarı elde ettiğini gösteriyor” dedi.

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Başer, eğitim sürecinde gerçekleştirilen deneme sınavlarının kaliteli eğitimle birleşince başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Başer, dershane mantığını okul bünyesinde hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Yeni eğitim yılında farklı ders programları ve projelerimiz olacak. Böylelikle inşallah hiçbir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Özel derslerden insanları kurtarmak istiyoruz. Elde edilen sonuçtan oldukça memnunuz. 32 öğrencimiz Fen Bilgisinden ful yapmış, 20 öğrenci matematikten ful yapmış, 31 tanesi Türkçeden ful yapmış. Elde edilen sonuca baktığımızda yüzde 90 oranında bir başarı çıkıyor karşımıza.

Dershanelerinin ve etüt merkezlerinin kapanması öğrencilerimizin faydasına oldu. Özel okula gelen bir öğrencinin bu anlamda hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim okulumuza gelen bir öğrencinin hiçbir şeye ihtiyacı kalmayacak. Yozgatlı merdiven altı sözde eğitim programlarından kurtulacak. Bir kez daha öğrencilerimizi ve başarıya sağladıkları katkıdan ötürü tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”