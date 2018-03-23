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Mehmetçik için kermes

YOZGAT Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütüne karşı kahramanca savaşan Mehmetçiklere destek amaçlı kermes düzenlendi.

Mehmetçik için kermes

YOZGAT Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütüne karşı kahramanca savaşan Mehmetçiklere destek amaçlı kermes düzenlendi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Mehmetçik için kermes

Okul bahçesinde düzenlenen kermese Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri, öğretmen, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kermes sonunda toplanan 2 bin 100 lira Milli Eğitim Müdürlüğü adına Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına makbuz karşılığı bağışlandı.

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