Mehmetçik için kermes

Okul bahçesinde düzenlenen kermese Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri, öğretmen, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kermes sonunda toplanan 2 bin 100 lira Milli Eğitim Müdürlüğü adına Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına makbuz karşılığı bağışlandı.
Okul bahçesinde düzenlenen kermese Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri, öğretmen, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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