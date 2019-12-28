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Mehmet Akif anıldı

YOZGAT’ta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy düzenlenen bir haftalık dolu dolu etkinliklerle anıldı.

Mehmet Akif anıldı

YOZGAT’ta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy düzenlenen bir haftalık dolu dolu etkinliklerle anıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Mehmet Akif anıldı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası kapsamında ilimizde birçok etkinlik düzenlendi.
Anma programı 20 Aralık Cuma günü İl Müftülüğü ve Yozgat Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri tarafından Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Camisinde Cuma namazı öncesinde okunan Mevlit ile başladı.
Pazartesi günü Belediye Büyük Sinema Kültür Merkezinde Mehmet Akif Ersoy Özel Resim Sergisi ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan Oratoryo gösterisi Serpil Akdağ Anadolu Lisesi ve Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.
Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından takdim edildi.
Salı ve Çarşamba Günleri Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri   Mehmet Emin Gönen, Özden Savaş, Serkan Gül, Onur Çelebi ve Arif Edip Aksoy tarafından okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Söyleşileri yapıldı.
Perşembe günü Büyük Sinema Kültür Merkezinde sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından Mehmet Akif Ersoy konulu tiyatro gösterisi sergilendi.
Mehmet Akif Ersoy'u Anma haftasının son etkinliği olarak Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşen Tasavvuf Musikisi Konseriyle etkinlik son buldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
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Mehmet Akif Anıldı
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