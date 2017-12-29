Mehmet Akif anıldı

Anma programında Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Çözüm Koleji Müdür Yardımcısı Yasin Akdemir, "Milli şairimiz ve İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında Türkçe öğretmenlerimiz ve sosyal bilgiler öğretmenlerimizin hazırladığı programla anıldı. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.