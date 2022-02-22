Medipol’de proje eğitimi

Yozgat’ta özellikle köy okullarında yaptığı ‘Köyde Okuma Etkinliği’ çalışması, Proje Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri eğitimleri gibi faaliyetler ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Mustafa Böyükata, son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Geleceğin Bilimi Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘Proje Tasarım Teknikleri ve Yürütme Stratejileri Eğitimi’ programının yöneticiliğini üstlendi. Bir çok Üniversiteden öğretim üyesinin katıldığı eğitim programında Böyükata Proje eğitimleri hakkında bilgilerini paylaştı. Medipol Üniversitesi Geleceğin Bilimi Platformu tarafından “Proje Tasarım Teknikleri ve Yürütme Stratejileri Eğitimi” etkinliğinden eğitim yöneticiliğini üstlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Doç. Dr. Selda Mercan eğitmenlik yaptılar. Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Alp’in koordinatörlüğünde İstanbul Medipol Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi’ndeki Teknoloji Transfer Ofisi’nde gerçekleştirilen programın Düzenleme Kurulu’nda Araştırma Görevlisi Büşra Ayaz, Araştırma Görevlisi Zeynep Taşkın, Araştırma Görevlisi Cennet Üre ve Araştırma Görevlisi Nazlı Yılmaz görev aldılar. Eğitimden farklı üniversitelerden lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenimlerine devam eden 30 civarında genç yararlandı. Böyükata, iki gün yoğun biçimde yürütülen eğitim etkinliğinde proje tabanlı çalışmalar ve proje yazım süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken konuların ele alındığını söyledi. Proje konularıyla ilgili temel kavramlar, projesinin bileşenleri, özgün değer, yöntem, yönetim, yaygın etki, proje tasarımında ön araştırma ve literatür bilgisi, proje teklifinin kalitesi, planlama ve proje yönetimi, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma konularında etkileşimli yolla bilgiler paylaşıldığını dile getiren Böyükata, ayrıca gruplar oluşturularak prototip proje tasarımı ve yazımı uygulaması da yaptırıldığını sözlerine ekledi.